Акция «Чистая Ладога» стартует в Сортавале 22 июля

В Сортавальском районе запланировано проведение ежегодной акции «Чистая Ладога». Экологический субботник состоится 22 июля. Волонтеры отправятся на маломерных судах на острова Ладожских шхер собирать бытовой мусор, оставленный туристами.

— Администрация Сортавальского муниципального района уже второй год подряд поддерживает инициативу по проведению акции под названием «Чистая Ладога». Главные организаторы мероприятия — АО «Прионежская сетевая компания» и ООО «Карелводоканал». В акции примут участие жители и гости города, не равнодушные к красоте окружающей нас природы, — сообщил на организационном собрании по проведению субботника глава администрации района Леонид Гулевич.

В акции в 2016 году приняло участие более 300 добровольцев. В работе по очистке берегов Ладоги было задействовано 20 катеров и моторных лодок, 5 автомобилей УАЗ, а также 2 судна — «Мария» и «Иостат». Для обеспечения безопасности акваторию озера патрулировали ГИМС, спасатели и водная полиция. Совместными усилиями было собрано 6 контейнеров бытового мусора общим объемом 36 кубометров и весом более 12 тонн.