Активисты бьют тревогу из-за ядовитой свалки в Ладожском озере

Жители Сортавальского района нашли свалку отработанных аккумуляторов, которые питали маяк, на острове Суури-Вирулуото в Ладожском озере. Люди нанесли находку на интерактивную карту свалок Общероссийского народного фронта.

В свою очередь активисты ОНФ в Карелии обратились в региональный Минприроды и Росприроднадзор с просьбой ликвидировать свалку.

«Использованные аккумуляторы к маяку не вывозят для утилизации, а выбрасывают тут же на острове. Их частично сжигают, в результате они повреждаются, что представляет большую опасность для окружающей природы Ладоги. Аккумуляторы являются опасными отходами I класса, так как в их составе содержатся свинец и серная кислота. Если на каждом острове, где стоят маяки для судов, с утилизацией использованных аккумуляторов происходит такая же ситуация, это очень серьезная проблема для экосистемы Ладожского озера», – заявил член регионального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Карелии Владимир Кванин.

По мнению общественников, в Карелии необходимо провести ревизию на островах Онежского и Ладожского озер, где располагаются маяки. Опасные свалки должны быть ликвидированы.