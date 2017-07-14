А что там мост?

У моста и под мостом — охрана, стройка огорожена забором. Но когда страж узнал, что журналист хочет сделать несколько снимков, то любезно позволил поснимать. Попросил только к мосту близко не подходить.

Говорит, что работают строители и днем и ночью. Каждый день — что-то прибавляется. И вправду видно, что работа кипит. Не закрытым остался пролет над железной дорогой. Успеют или все же затянут? Охранник уверен — закончат в срок.

— А куда они денутся-то? — заключил страж.

Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов Гоголевский Мост. Фото: ИА «Республика» Максим Смирнов

Три дома под Гоголевским мостом снесут к концу грядущих выходных, заверил начальник управления жилищного хозяйства мэрии Петрозаводска Евгений Перов. То есть фотографии, которые удалось снять — последние с видами этих старых домов. Сохраним их в архив.

Остался только один дом в непосредственной близости от стройки, где занята единственная квартира и хозяин никак не может съехать. Пришли подрядчики, стучат в дверь, но дома никого. Как выяснилось, хозяин — моряк, и он в плаванье. Но он готов съехать, и родственники по доверенности оформят все нужны документы. Дом № 45 снесут на следующей неделе, и тогда темп работ значительно ускорится — так говорят специалисты.

Еще по трем квартирам в двух домах идут суды. Но эти дома стройке не мешают. Мэрия подала иски на жильцов, требуя переселения.

— Всех жителей мы переселяем в квартиры в городе согласно нормативам — 15 квадратов на человека. Те жители, которые жили в коммуналках, получат отдельные квартиры, мэрия решила не селить их в такие же коммуналки, а предоставить отдельные квартиры, — сказал Евгений Перов.

Ну а генподрядчик, компания «КСМ» от своих обязательств не отказывается, обещает сдать путепровод к концу года.