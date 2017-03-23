97 литров спиртосодержащих лосьонов арестовали в Карелии

За два месяца в Карелии изъяли более 97 литров спиртосодержащих лосьонов, розничную продажу которых по всей России приостановили в прошлом году. Республиканский Роспотребнадзор совместно с полицией и прокуратурой проверил 213 торговых точек и обнаружил 1066 единиц запрещенной продукции.

Косметические средства, в составе которых находилось более 28% спирта, были арестованы. По факту выявленных нарушений возбуждены административные дела.

Роспотребнадзор напоминает, что в республике действует «горячая линия» по вопросам продажи спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции. С вопросами можно обращаться по бесплатному телефону 8-800-200-29-28 в рабочие дни и по телефону (8-814-2) 76-35-93 в праздничные дни.