Более 25 тысяч человек пришли на новогодние гулянья по всей Карелии

Праздничные акции прошли в 92 населенных пунктах республики. Покой жителей Карелии в новогоднюю ночь охраняли 900 сотрудников МВД.

В ночь с 31 декабря на 1 января в 92 населенных пунктах Карелии прошли новогодние гулянья, в которых приняли участие более 25 тысяч человек. В Петрозаводске массовое празднование закончилось около четырех утра.

Порядок в новогоднюю ночь охраняли 900 сотрудников органов внутренних дел и войск Национальной гвардии. Как сообщили в пресс-службе МВД, серьезных нарушений не зафиксировано.

Фото: 10.mvd.ru

Фото: 10.mvd.ru

В праздничные сутки зарегистрировали 30 происшествий криминального характера. 19 из них раскрыли по горячим следам.

 

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