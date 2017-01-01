Более 25 тысяч человек пришли на новогодние гулянья по всей Карелии

В ночь с 31 декабря на 1 января в 92 населенных пунктах Карелии прошли новогодние гулянья, в которых приняли участие более 25 тысяч человек. В Петрозаводске массовое празднование закончилось около четырех утра.

Порядок в новогоднюю ночь охраняли 900 сотрудников органов внутренних дел и войск Национальной гвардии. Как сообщили в пресс-службе МВД, серьезных нарушений не зафиксировано.

В праздничные сутки зарегистрировали 30 происшествий криминального характера. 19 из них раскрыли по горячим следам.