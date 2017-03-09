9 марта: главное за день

Сегодня правительство Карелии начало принимать от муниципальных властей предложения по организации пассажирских перевозок в регионе. Об этом сегодня рассказал вице-премьер Игорь Ширшов. Новая схема организации автобусного сообщения будет создана с учетом мнения самих пассажиров.

Министр образования Карелии Александр Морозов сегодня объяснил проблемы с электронной записью в школы. Он отметил, что портал госуслуг не может одновременно обработать несколько сотен заявок и зависает. Для решения проблемы в первую очередь требуется увеличение мощности портала.

ГИБДД Петрозаводска несколько лет подряд штрафует мэрию за отсутствие тротуара. Городская администрация с 2015 года не реагирует на требования жителей обустроить тротуаром или пешеходными дорожками улицу Пограничную. Несколько дней назад ГИБДД вновь возбудила дело об административном правонарушении. Ведется расследование.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора нашли у карельского предпринимателя стеклоочиститель с повышенным содержанием метанола. Доля опасного вещества была превышена в 20 раз.