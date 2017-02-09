9 февраля: главное за день

Полиция Петрозаводска рассказала о задержании группы наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества с помощью целого интернет-магазина. Свертки с «товаром» они оставляли в тайниках, поэтому установить их причастность к торговле было сложно. Всего задержаны девять человек, в отношении шести из них уже возбуждено около 30 уголовных дел. Одно из девяти задержаний зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сегодня днем на льду Онежского озера открылся новый каток. На официальном открытии раздавали бесплатное мороженое, играла музыка и светила иллюминация. Одними из первых, кто опробовал новую ледовую площадку, оказались депутаты Петросовета.

Пенсионный фонд Карелии выплатил 24,5 миллиона рублей правопреемникам умерших пенсионеров. За 12 месяцев прошлого года средства получили более 1700 человек, причем самая крупная выплата составила 254 тысячи рублей. В ПФР напоминают, что пенсионные накопления умершего могут получить лица, указанные в заявлении о распределении накоплений, либо его родственники.

Глава Карелии Александр Худилайнен назначил руководителем госкомитета Карелии по охране объектов культурного наследия Юлию Алипову. Ранее чиновница работала в должности первого замминистра культуры республики.