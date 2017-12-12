87 миллионов рублей дополнительно направит мэрия Петрозаводска на ремонт дорог

Расходная часть городского бюджета на следующий год будет увеличена на 214 миллионов рублей.

87,5 миллиона рублей дополнительно администрация Петрозаводска планирует направить на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2018 году. Об этом сообщила руководитель городского комитета финансов Елена Логинова на заседании постоянной комиссии по ЖКХ в Петросовете.

На заседании Логинова рассказала о проекте бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. В частности, она раскрыла суть поправки главы Петрозаводска к проекту главного финансового документа.

Таким образом, внесенная 8 декабря поправка развивает поправку к проекту бюджета, увеличивающую его расходную часть на 214 миллионов рублей. Новая поправка распределяет эти дополнительные расходы по конкретным направлениям и статьям.

Кроме ремонта и содержания дорог 26,5 миллиона пойдут на окончательные расчеты по строительству наплавного моста в Соломенном, а на поддержку ПМУП «Городской транспорт» направят 83,6 миллиона рублей, что позволит достигнуть уровня субсидии 2017 года.

Еще 6,2 миллиона рублей городские власти планируют потратить на снос 12 расселенных аварийных домов, в 2,3 миллиона обойдется ремонт жилых помещений маневренного фонда. 3,3 миллиона уйдут на обеспечение деятельности вновь открываемого детского сада № 53 на улице Ленинградской.

По словам руководителя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, 87 миллионов, предназначенные на содержание и ремонт дорог, будут использованы именно на ремонт дорог, поскольку город до сих пор не получил средства из республиканского бюджета в дорожный фонд.

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