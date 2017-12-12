87 миллионов рублей дополнительно направит мэрия Петрозаводска на ремонт дорог

87,5 миллиона рублей дополнительно администрация Петрозаводска планирует направить на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2018 году. Об этом сообщила руководитель городского комитета финансов Елена Логинова на заседании постоянной комиссии по ЖКХ в Петросовете.

На заседании Логинова рассказала о проекте бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. В частности, она раскрыла суть поправки главы Петрозаводска к проекту главного финансового документа.

Таким образом, внесенная 8 декабря поправка развивает поправку к проекту бюджета, увеличивающую его расходную часть на 214 миллионов рублей. Новая поправка распределяет эти дополнительные расходы по конкретным направлениям и статьям.

Кроме ремонта и содержания дорог 26,5 миллиона пойдут на окончательные расчеты по строительству наплавного моста в Соломенном, а на поддержку ПМУП «Городской транспорт» направят 83,6 миллиона рублей, что позволит достигнуть уровня субсидии 2017 года.

Еще 6,2 миллиона рублей городские власти планируют потратить на снос 12 расселенных аварийных домов, в 2,3 миллиона обойдется ремонт жилых помещений маневренного фонда. 3,3 миллиона уйдут на обеспечение деятельности вновь открываемого детского сада № 53 на улице Ленинградской.

По словам руководителя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, 87 миллионов, предназначенные на содержание и ремонт дорог, будут использованы именно на ремонт дорог, поскольку город до сих пор не получил средства из республиканского бюджета в дорожный фонд.