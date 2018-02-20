8 резидентов готовы работать на территории ТОСЭР «Кондопога»

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел в Кондопоге совещание с бизнесменами и руководством района и города по реализации программы комплексного развития моногорода Кондопога.

«На совещании были обозначены задачи, на которых сегодня нужно сосредоточить усилия всех участников инвестиционного процесса. 8 резидентов уже готовы к работе на территории ТОСЭР «Кондопога». Среди них Карельский комбинат хлебопродуктов, ИП Федоренко, ООО «Группа «Баренц», торговый дом «Карельский гранит», ООО «Рыботорговая сеть». Поставил задачу в первом полугодии начать реализациюь первых четырех проектов», — написал в соцсети Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также сообщил, что в Кондопоге необходимо активизировать процесс развития малого и среднего предпринимательства. Среди причин низкого уровня заинтересованности бизнеса глава Карелии отметил близость Кондопоги к Петрозаводску — предприниматели предпочитают работать в столице Карелии.

Экономическим блоком правительства республики спланирован ряд мероприятий для исправления ситуации. Определен инвестиционный управляющий моногорода. С февраля Кондопога получит право на льготные кредиты карельского фонда кредитования под 6,5% в отличие от других районов, где ставка 9%. Кондопога входит в число трех городов вместе с Сегежей и Сортавалой, где планируется открыть дом поддержки малого бизнеса.

Сегодня в России 25 ТОСЭР, 2 из них – в Карелии. Кондопога – одна из лучших инвестиционных площадок, так как имеет оптимальную транспортную доступность: час езды от аэропорта, рядом — федеральная трасса Кола.

Артур Парфенчиков также отметил, что город и район должны продолжать работу с потенциальными резидентами, показывать и объяснять преимущества нашего моногорода. К тому же в Кондопоге есть готовые и свободные промышленные площадки.

Следующее совещание в Кондопоге будет проведено в мае.