8 причин приехать в Карелию: мнение Артура Парфенчикова

Проводы участников и волонтеров Карелии в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов превратились то ли в «Поле чудес», то ли в игру в фанты. Главе Карелии Артуру Парфенчикову подарили карельский чай, футболку и кружку, станцевали с ним круугу и проверили, готов ли руководитель региона сам стать волонтером.

Вопросов в билете было три: сделать 8 селфи с волонтерами, придумать хэштег для новостей с фестиваля и назвать 8 причин приехать в Карелию – надо же новых друзей со всего света зазывать всех в гости.

8 причин приехать в Карелию от Артура Парфенчикова

Удивительная природа

– Я мог бы назвать только природных достопримечательностей 8 штук, и каждое из них будет поводом приехать в Карелию, – заметил Парфенчиков.

К примеру, в Сортавальском районе создают туристический кластер «Южная Карелия»: обустраивают подъезды к горному парку «Рускеала» и водопадам Белые мосты. Привлекают туристов и северные, и центральные районы: многие посещают гору Воттоваара в Муезерском районе, река Шуя неплохо подходят для рафтинга, на Белое море туристы едут на рыбалку.

Богатейшая история

В сентябре глава Карелии посетил городище Паасо в Сортавальском районе. Оно представляет собой город-убежище на вершине горы Паасонвуори, где местное население в XII-XIII веках спасалось от набегов завоевателей. По мнению ученых, это сердце народа корела, который проживал здесь в раннем Средневековье. Правительство республики планирует создать там максимально исторически реконструированный объект, сделанный на основе археологических исследований.

Городище древних карелов, кстати, не единственный памятник истории в окрестностях Паасонвуори. В русско-шведскую войну 1808 года в ее окрестностях хоронили русских солдат, а в Великую Отечественную в этой местности шли серьезные бои. Все это также может стать объектом интереса у туристов.

Уникальная культура

– Культура действительно уникальнейшая: у нас сплелись воедино и славянские мотивы, и финно-уогрские, все это может интересовать туристов, – сказал Артур Парфенчиков.

Изучать традиционную карельскую культуру уже сейчас можно в Пряжинском районе: гостей принимает Наталья Калмыкова в древней Кинерме, интересующихся национальными языками ждут в Доме карельского языка. На севере Карелии есть не менее древняя Нюхча, берегут свою культуру в Сумском Посаде.

Кухня

– Она, может быть, не такая яркая, как средиземноморская, но интересная, – заметил Парфенчиков.

Интерес главы Карелии к национальной кухне уже неоднократно замечала пресса. К примеру, на последней «Калакунде» Артур Парфенчиков испек большой рыбник по семейному рецепту.

Кстати, научиться печь калитки, рыбники, лохикейто и сульчины можете с помощью нашей передачи «За калиткой».

Рядом Финляндия

– Можно после визита в Карелию поехать посетить, к примеру, Хельсинки, составить интересный маршрут, – считает глава Карелии.

Сейчас власти Карелии работают над тем, чтобы открыть для пассажирского движения еще один пропускной пункт на границе с Финляндией – Сювяоро-Париккала. Кроме того, в апреле этого года дорога к Вяртсиля стала федеральной, что позволит провести там ремонт.

На карельском участке российско-финляндской государственной границы действуют пять автомобильных пунктов пропуска — три грузопассажирских постоянных многосторонних пункта: Вяртсиля, Люття, Суоперя и два грузопассажирских временных двусторонних (упрощенных) пунктов пропуска: Сювяоро и Инари.

Очень красивая столица

Благоустройство в Петрозаводске продолжается по программе «Комфортная городская среда» . До 1 ноября 2017 года в карельской столице планируют благоустроить 81 двор. Кроме того, в рамках программы провели работы на двух территориях общего пользования – парка «Ямка» и нижней части проспекта Ленина. На Ленина высадили деревья и установили новые ограждения, в парке отсыпали дорожки, починили лестницу и установили фонари. Покрытие дорожек в парке «Ямка», правда, будут переделывать, по щебню неудобно ходить.

Красивые девушки

– Северный колорит придает нашим красавицам особое очарование, – заметил Артур Парфенчиков.

Девушки тут же кинулись доказывать слова руководителя региона – ему же дали задание сделать селфи с волонтерами.

Лучшие волонтеры

– Всегда помогут, в том числе и туристам, которые приезжают в Карелию, – сказал глава.

Тоже не поспоришь: от Карелии на Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправились 20 участников и 90 волонтеров. Там они участвуют в лекциях и научных конференциях. На фестиваль поехали представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые преподаватели, инженеры и ученые.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит раз в 4 года начиная с 1947-го. За всю историю Россия принимает фестиваль в третий раз.

Следить за новостями участников фестиваля можно в интернете с помощью хэштега #ктоЕслиНеМы — его придумал Артур Парфенчиков.