8-летний школьник из Петрозаводска получил стипендию за успехи в спорте

Торжественная церемония награждения талантливой молодежи прошла в Петрозаводске сегодня. В ней участвовали окло 70 человек. Стипендии от министерств культуры и образования получили 46 молодых людей, которые были особенно успешны в этом году.

Самым юным стипендиатом стал 8-летний Анар Велиев. Об получил премию министерства образования за выдающиеся успехи в спорте.

– Я занимаюсь ушу уже три года, с пяти лет, – рассказал второклассник. – Меня привел в секцию папа, мне очень нравится. Я уже участвовал во всероссийских и международных соревнованиях. Когда вырасту, мечтаю стать тренером.

На церемонии вручили 16 стипендий министерства культуры республики и 30 стипендий министерства образования Карелии.

Собравшихся поздравил заместитель главы Карелии Владимир Любарский

— От имени главы Карелии Артура Парфенчикова приветствую всех вас. Мне особенно приятно участвовать в этой церемонии: я вижу лица самых талантливых молодых жителей республики. Те награды, которые вы сегодня получаете – признание того огромного труда, который вы осуществили в уходящем году. Поздравляю вас всех!

Кроме того, на церемонии вручили знаки отличия «Молодец», которыми министерство по делам молодежи, физкультуре и спорту отмечает молодых людей и специалистов по работе с молодежью с 2009 года. Конкурсная комиссия уже отобрала 15 «молодцов».

Благодарственными письмами отметили членов экспертной комиссии по отбору и подготовке участников и волонтеров к XIX Всемирному Фестивалю молодежи и студентов.