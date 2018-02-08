8 февраля: главное за день

На сегодняшнем заседании правительства премьер Карелии Александр Чепик представил нового министра. В ближайшее время республиканское Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи возглавит Алексей Анатольевич Кайдалов. Это произойдет после того, как руководитель региона Артур Парфенчиков подпишет соответствующий приказ.

В Карелии упали средние цены на вторичное жилье. Квадратный метр «вторички» подешевел на 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщил Карелиястат. Больше всего снизилась цена на вторичное жилье в типовых домах эконом-класса.

Более четверти миллиарда рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам Карелии. Об этом рассказала министр финансов республики Елена Антошина на заседании правительства.

Житель Карелии Николай Кунильский поучаствовал в шоу «Поле чудес» и исполнил там песню про Олонец. Передачу с участием Николая Кунильского покажут в эфире Первого канала 9 февраля. В группе администрации Олонецкого района также сообщается, что игра преподнесла жителю Карелии неожиданный, но заслуженный подарок.