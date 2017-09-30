73-ю годовщину освобождения от фашизма отметили в Карелии

Сегодня Карелия отмечает день освобождения от фашистских захватчиков. С того дня прошло ровно 73 года.

Утром сотни людей пришли на Аллею памяти и славы в Петрозаводске, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны. Около мемориала собрались ветераны, дети войны, горожане, представители администрации города и правительства Карелии.

К пришедшим обратился первый заместитель главы республики Александр Чепик.

— Дорогие ветераны, дорогие друзья, я поздравляю вас с этим днем. Около 150 тысяч человек остались лежать в этой земле. Ради наших детей, ради нашего будущего. Нам важно, чтобы память жила в наших сердцах. Именно в этом наше будущее, именно с ней мы сверяем результаты нашей работы. Вечная память!

Собравшиеся возложили к мемориалу цветы и перешли к могиле неизвестного солдата. Там прошла минута молчания.

Митинги памяти проходят сегодня по всей Карелии. Карельский фронт был образован 23 августа 41 года и действовал дольше всех других фронтов Великой Отечественной войны. Летом 44 года началось освобождение Карелии от фашистской оккупации. 30 сентября республика была полностью освождена.