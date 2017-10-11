Лишь 7% обращений в Росреестр Карелии поступают в электронном виде

В Росреестре Карелии сегодня рассказали о новшествах в предоставлении услуг. Так, все больше операций проходит через многофункциональные центры и через интернет-портал Росреестра. Сейчас около 7% физических лиц оформляют документы на собственность через интернет.

По словам руководителя Росреестра Анны Кондратьевой, документы через портал делаются гораздо быстрее: если раньше на регистрацию права собственности на квартиру уходило до двух недель, то теперь – до трех дней. Часто документы и вовсе оформляют в течение суток. Кроме того, через портал все услуги стоят на 30% дешевле.

– Перед нами стоит задача перейти на бесконтактное обслуживание, – пояснила Анна Кондратьева. — Это достигается путем развития электронных услуг, увеличением доли услуг, оказываемых в МФЦ. Около 87% всех услуг оформляют многофункциональные центры. Это не только улучшает качество и прозрачность, но и исключает возможность возникновения коррупционных рисков, поскольку исключается возможность взаимодействия заявителя и чиновника.

Чтобы воспользоваться электронным вариантом предоставления услуг, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Сделать ее могут в филиале кадастровой палаты Карелии или в коммерческих организациях. Подпись делается в течение недели, стоит около 700 рублей. Используется не только в Росреестре, а при оформлении электронных документов.

В Росреестре отмечают, что электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и традиционные бумажные. И если, к примеру, в налоговой отказываются их принимать, это нарушение. Если же владельцу электронных документов все же понадобилась бумажная копия, оформить ее может нотариус.