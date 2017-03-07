7 марта: главное за день

Прионежский районный суд вынес приговор по делу о крушении самолета Ту-134. Подсудимые Эдуард Войтовский, Владимир Пронин и Владимир Шкарупа приговорены к пяти годам лишения свободно условно. Кроме того, суд сразу снял с них судимость по амнистии. Ранее они заявили о своей невиновности и предположили, что в трагедии виноват экипаж самолета.

В Карелии могут возобновить программу «Школьное молоко». Эту возможность обсудили врио главы Карелии Артур Парфенчиков и директор комбината «Славмо» Сергей Масляков, который заявил, что завод может заняться поставками и даже самостоятельно развозить молоко в образовательные учреждения. Кроме того, программу предложили расширить, включив в список получателей полезного продукта больницы и другие соцучреждения.

Под Петрозаводском столкнулись легковой автомобиль и внедорожник, авария произошла рядом с кольцом возле нефтебазы. По словам очевидцев, машины сильно повреждены, а оба водителя получили травмы.