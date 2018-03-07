7 марта: главное за день

Карелия получит 70 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник. Соответствующее распоряжение правительства России вышло 3 марта. Общий размер субсидий из резервного фонда правительства для регионов России составил 9,65 миллиарда рублей.

15 стационарных и 2 мобильных фельдшерско-акушерских пункта появится в Карелии. Их планируют построить в этом году. Еще четыре ФАПа появятся в отдаленных районах республики за счет региональных средств.

Карелия вошла в топ регионов, привлекательных для туристов, наравне с курортами Черного моря, Москвой и Санкт-Петербургом. Рейтинг российских регионов, которые пользуются наибольшим спросом среди туристов внутри страны, подготовила компания «Слетать.ру».