7 апреля: главное за день

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова провела пятницу в Петрозаводске: проинспектировала стройку перинатального центра, обсудила с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым включение Карелии в федеральный проект «Бережливая поликлиника» и поддержала идею реконструкции долгостроя в петрозаводском микрорайоне Древлянка — здания поликлиники.

— Я это абсолютно поддерживаю. Как только будет готова экспертиза, готовьте ПСД (проектно-сметную документацию – прим. «Республики») и передавайте в министерство, — сказала Скворцова.

Пожилая жительница Сегежи перевела аферистам полтора миллиона рублей. Пенсионерке позвонили неизвестные, предложившие крупную компенсацию за якобы некачественные биологически активные добавки. Далее злоумышленники сообщили, что один из купленных ею препаратов вреден, в связи с чем пенсионерке полагается крупная компенсация. Правда, для получения денег потребовали предварительно оплатить некие «налоги». Женщина отправила перевод аферистам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Полицейским Петрозаводска сообщили о заложенной бомбе в развлекательном центре. По тревоге были подняты оперативные службы. Взрывное устройство якобы находилось в клубе «Авиаретро» по улице Мелентьевой. Специалисты бомбы не обнаружили.