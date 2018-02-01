69 жителей Петрозаводска помогли вещами погорельцам с Октябрьского, 46

Как рассказали в пресс-службе мэрии столицы Карелии, погорельцам с Октябрьского проспекта, 46 несут вещи и перечисляют материальную помощь. Люди нуждаются в теплой верхней одежде для детей и взрослых, обуви, моющих средствах, постельных принадлежностях.

На призыв администрации помочь погорельцам откликнулись 69 петрозаводчан. Они передали в обменно-вещевой пункт центра «Истоки» вещи, игрушки, детское питание, посуду. Сбор вещей продолжается по адресу: улица Л. Чайкиной, 9, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Реквизиты счета, на который можно переводить средства для пострадавших от огня людей:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа, л/с 04063006930)

ИНН 1001040505

КПП 100101001

Расчетный счет № 40101810600000010006

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК

БИК банка: 048602001

ОКТМО 86701000

КБК 11120704050041006180 Безвозмездные поступления – помощь для пострадавших при пожаре в деревянном доме на пр.Октябрьский, 46.

Напомним, пожар в 16-квартирном доме № 46 по Октябрьскому проспекту произошел в районе 2:00 28 января. Огонь повредил восемь квартир второго подъезда на общей площади около двухсот квадратных метров. Спасены 36 человек, в том числе шесть детей. Трое пострадавших были госпитализированы.