69-летняя петрозаводчанка станет волонтером фестиваля молодежи и студентов

Уже в эту субботу 90 карельских волонтеров поедут в Сочи на международный фестиваль молодежи и студентов. Среди них – сотрудница Национального музея Тамара Горина. Это самый возрастной доброволец в составе команды республики.

Тамара Горина уже 15 лет работает специалистом по музейной безопасности. Ей подчиняются все смотрители, а еще она занимается подготовкой мероприятий. По образованию она педагог, долгое время преподавала химию и биологию.

— Всю жизнь работала с ребятами. Всю жизнь мы с ними тимуровским движением занимались и много ездили по Советскому Союзу, со старшеклассниками особенно. В стройотрядах я всегда была либо командиром, либо помощником командира. Может, поэтому я в какой-то момент решилась.

На фестиваль Тамара Александровна решила поехать, чтобы посмотреть, как живет современная молодежь. Дочери поддерживают эту идею, а подруги, по ее словам, даже завидуют. Единственное, что немного смущает будущего волонтера, — трудности с английским языком. В остальном Тамара Горина готова ехать на фестиваль.