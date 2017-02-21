600 заявок на участие в «Комфортной городской среде» получила мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске завершился прием заявок на участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда». Как сообщили в пресс-центре мэрии, всего власти карельской столицы получили 598 таких заявок.

— Высокая социальная активность населения, безусловно, радует. Полагаю, что благодаря такому явному желанию горожан сделать свои дворы комфортнее и безопаснее Петрозаводск может отличиться на российском уровне, — сказала начальник городского управления экологии Юлия Мизинкова.

Между заявками, которые пройдут отбор, будет распределено 60 миллионов рублей. Деньги пойдут на благоустройство территорий, причем критерием при отборе выступят доля софинансирования и степень участия населения.