Каждая вторая дорога в Петрозаводске требует срочного ремонта

60% дорог Петрозаводска нуждаются в ремонте. Об этом рассказала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник в беседе с главным редактором ИА «Республика Карелия» Марией Морозовой.

— Эту статистику нужно правильно понять: о текущем ремонте речь идет в меньшей степени (в прошлом году на федеральные средства мы сделали уже очень много). Большая часть этих 6о% — это либо дороги, которые требуют реконструкции, либо дороги, которых нет в принципе — грунтовые, неасфальтированные. При этом к стратегическим задачам я бы также отнесла почти пятимиллиардную потребность в строительстве новых дорог в связи с комплексной застройкой Петрозаводска, — рассказала мэр.

Полную версию интервью читайте на «Республике».