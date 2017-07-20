Каждая вторая дорога в Петрозаводске требует срочного ремонта

Большая часть — это либо дороги, которые требуют реконструкции, либо дороги, которых нет в принципе, рассказала мэр Петрозаводска.

60% дорог Петрозаводска нуждаются в ремонте. Об этом рассказала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник в беседе с главным редактором ИА «Республика Карелия» Марией Морозовой.

— Эту статистику нужно правильно понять: о текущем ремонте речь идет в меньшей степени (в прошлом году на федеральные средства мы сделали уже очень много). Большая часть этих 6о% — это либо дороги, которые требуют реконструкции, либо дороги, которых нет в принципе — грунтовые, неасфальтированные. При этом к стратегическим задачам я бы также отнесла почти пятимиллиардную потребность в строительстве новых дорог в связи с комплексной застройкой Петрозаводска, — рассказала мэр.

Полную версию интервью читайте на «Республике».

 

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Абзац
  • плотник

    А что Петрозаводском Карелия заканчивается ? Нам не живущим в Петрозаводске хороших дорог не видать до смерти . Такое чувство что страна в энтропии — дороги по сравнению с советскими временами — 0 предприятия построенные при царизме и советах закрываются и разваливаются . Куда идем ?