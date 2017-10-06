6 октября: главное за день

Минимальная зарплата бюджетников в Карелии вырастет почти на треть. Правительство Карелии, объединение профсоюзов и союз промышленников и предпринимателей подписали трехстороннее соглашение уже в восьмой раз. С 1 января 2018 года минимальная зарплата составит 10 тысяч рублей и увеличится на 30% по сравнению с действующим уровнем.

Пожилые жители Карелии вне зависимости от причастности к РЖД смогут получать помощь в стационаре железнодорожной больницы. Такое соглашение сегодня заключили глава республики Артур Парфенчиков и начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков. Решение стало возможным благодаря софинансированию со стороны республиканского бюджета. На медицинские услуги для престарелых предусмотрено 14 миллионов рублей.

С сегодняшнего дня в жилой комплекс «Скандинавия» на Древлянке начали ходить автобусы. Такое постановление подписала глава города Ирина Мирошник. Теперь маршрутки № 12 будут следовать дальше остановки «Древлянка» по Лососинскому шоссе. Автобусы № 19 также будут заезжать в жилой комплекс.