6 марта: главное за день

Руководитель республики Артур Парфенчиков посетил новые дома для переселенцев из аварийного жилья в Чалне и встретился с теми, кто уже переехал. У вчерашних жителей деревянных бараков есть все удобства: отопление, канализация, горячая вода. В двух домах оборудовали даже подъемники для инвалидов. Людей качество жилья устраивает.

Новые подробности авиакатастрофы в Бесовце, которая произошла в 2011 году, озвучили в Прионежском районном суде. Суд пришел к мнению, что переданная экипажу самолета информация о метеоусловиях была недостоверной из-за плохого состояния оборудования на метеостанции. Аэропорт карельской столицы должен был быть закрыт из-за плохих метеоусловий заявила судья Наталья Молодцова во время оглашения приговора.

Владелец ЦСК купил три автосалона в Петрозаводске. Автосалоны с инфраструктурой принадлежали компании «СТК», вынужденной распродавать имущество из-за долгов. Лучшее предложение (248 миллионов) сделала компания Евгения Михеева.