6 апреля: главное за день

Сегодня Петрозаводск отметил вторую годовщину присвоения почетного звания «Город воинской славы». У мемориала с Вечным огнем на площади Ленина жители карельской столицы торжественно возложили цветы. Вечером во Дворце творчества детей и юношества состоялся праздничный концерт, который посетили первые лица республики, ветераны Великой Отечественной войны и жители Петрозаводска.

Аукционы на строительство известно фельдшерско-акушерских пунктов в Карелии объявят в апреле. Новые ФАПы построят в первую очередь в тех населенных пунктах, где старые здания медучреждений сильно изношены.

Сегодня стало известно, что 10 апреля Лариса Подсадник станет заместителем премьер-министра Карелии, отвечающим за социальную политику. Ранее эту должность занимала Валентина Улич, однако с 9 апреля она больше не будет работать в карельском правительстве.

Три дня в Гоголевском центре в Петрозаводске не было света: энергетики отключили компанию-собственника зданий за долги. Работа около 80 предприятий была парализована. Об отключении электроэнергии предпринимателей никто не предупредил. В конфликте энергетиков и бизнесменов разбиралась «Республика».