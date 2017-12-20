500 школьников из всех районов приехали на главную елку Карелии

Школьники из всех районов республики приехали в Петрозаводск на главную елку Карелии. На празднике, который по традиции устроили в Музыкальном театре, собрались 500 самых талантливых детей региона, которые отличились в учебе, искусстве и спорте.

Среди них, например, Егор Вихров из Кондопоги. Он четыре года занимается плаванием, не раз побеждал на соревнованиях. А еще он активно участвует в школьных мероприятиях и разных конкурсах, от «Русского медвежонка» до конкурса «КИТ (Компьютеры Информатика Технологии)». Праздник для Егора получился двойным: главная елка Карелии совпала с его днем рождения. Подарок в честь девятилетия ему вручил глава республики Артур Парфенчиков. Остальные дети, впрочем, тоже не остались без сюрпризов от Деда Мороза.

Руководитель региона поздравил собравшихся с наступающим праздником и пожелал школьникам быть здоровыми, любить близких и уважать старших.

— Вы не только наше будущее, вы уже сегодня наше настоящее, — сказал Артур Парфенчиков. – Вы действительно помогаете нам, взрослым, делать нашу жизнь лучше. Сегодня вы создаете тот багаж, с которым вы совсем скоро придете во взрослую жизнь и будете решать самые сложные насущные проблемы. Я бы очень хотел поблагодарить ваших родителей и учителей за то, что они столько в вас вложили, за их любовь к вам. И я хотел бы пожелать вам и вашим близким здоровья, успехов в наступающем году.

Глава Карелии вспомнил, что и сам в детстве приходил на новогоднюю елку в Музыкальный театр. Тогда детям показывали, пожалуй, самый новогодний балет в репертуаре театра – «Щелкунчик». Сегодня, однако, от этой традиции решили отойти: артисты сыграли для школьников спектакль «Вперед в Квестландию».

Главная елка Карелии проходит в Петрозаводске уже в 20-й раз. Дважды праздник проводили в Кондопоге, а в 2001 году – в Костомукше. За все время на елке побывали больше девяти тысяч детей.