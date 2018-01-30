500 килограммов санкционного сыра и бургеров уничтожили в Карелии

На пропускном пункте «Вяртсиля» задержали двоих жителей Карелии, которые пытались провезти через границу финские продукты, находящиеся в санкционном списке. У них изъяли сыр, сливочное масло и бургеры общим весом более 550 кг. В одном случае превышение нормы ввоза на одного человека составило около 173 кг, во втором – почти 369 кг, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Всю продукцию уничтожили на полигоне в Сортавале, а в отношении нарушителей составили два протокола, им грозят штрафы в размере 500 тысяч рублей.

В Россельхознадзоре отмечают, что с момента вступления в силу санкций это самая крупная партия продукции животного происхождения, которую пытались ввезти на территорию Карелии. Оба гражданина заявили, что продукты везли для себя и на продажу (один из нарушителей является индивидуальным предпринимателем, в его торговой точке уже находили запрещенную к ввозу продукцию).