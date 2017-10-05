5 октября: главное за день

Сегодня стали известны кандидаты на должность уполномоченного по правам ребенка Карелии. Ими стали Светлана Барташевич, Лариса Бойченко, Елена Пальцева и Геннадий Сараев. Мнения о кандидатах можно направить в правительство Карелии до 11 октября.

В Медвежьегорске уволили начальницу учреждения, подведомственного карельскому Министерству соцзащиты. Причиной стал конфликт интересов: чиновница в нарушение закона устроила на работу свою дочь. Кроме того, без необходимого решения комиссии выплатила ей премию, а также заключила с ней договор возмездного оказания услуг.

Всероссийскую общественную премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» получили два проекта из Карелии. В номинации «Лучший научный проект» награду получил авторский коллектив «Корпуса вепсского языка», в номинации «Лучшая социальная инициатива» победителем стала карельская региональная общественная организация «Дом карельского языка» с проектом по строительству Дома карельского языка в селе Ведлозеро.