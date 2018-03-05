5 марта: главное за день

В Петрозаводске сегодня прошел форум «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году». Идея масштабной встречи, в частности, принадлежит региональному отделению Общероссийского народного фронта. Программа форума включила в себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. В частности, на выставке представили все 88 дизайн-проектов, которые попали в рейтинговое голосование 18 марта. В день выборов президента страны жителям Карелии предстоит определиться, какие заявки на благоустройство парков, скверов и памятников из числа 88 проектов реализуют в текущем году. Полный их перечень «Республика» публиковала ранее.

Сегодня стало известно о том, что Карелия вошла в тройку лидеров развития аквакультуры: Росрыболовство подвело предварительные итоги прошлого года. Всего в России выращено 219,7 тысячи тонн водных биоресурсов. Лидирующая позиция у Ростовской области (27 тысяч тонн), Республика Карелия — на втором месте (24,8 тысячи тонн), на третьем месте — Астраханская область (23,3 тысячи тонн).

В Карелии началось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщает ЦИК республики. До основного дня выборов голосуют избиратели, находящиеся в труднодоступных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. 3 марта досрочное голосование прошло в шести населенных пунктах Сортавальского района, всего проголосовал 31 человек. В целом досрочное голосование в Карелии будет проходить с 3 по 15 марта 2018 года в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сегежском районах и в Сортавале. Всего в Карелии досрочно проголосовать смогут более шестисот избирателей, проживающих в 42 населенных пунктах.

Благотворительная акция в поддержку двух приютов для животных стартовала сегодня в Петрозаводске. С 5 по 11 марта с 10:00 до 21:00 в гипермаркете «Сигма» и торговом центре «Лотос Plaza» будут работать волонтеры. Волонтеры будут принимать пожертвования, крупы для собак, влажные корма и наполнители для кошек, поводки, ошейники, игрушки. Можно приносить газеты, ветошь, старое постельное белье, полотенца, одеяла, переноски. Все собранное будет передано в Первый петрозаводский приют для бездомных животных и приют «Дорога домой».