5 апреля: главное за день

Артур Парфенчиков решил проблему долгостроя на набережной Варкауса. О том, что застройщик нарушил срок сдачи многоэтажки в эксплуатацию, дольщики рассказали руководителю региона в социальной сети. Выяснилось, что застройщику было необходимо собрать пакет документов для передачи и утверждения в Минстрой республики, сейчас же все разрешения получены.

В ГИБДД Карелии сообщили, что не будут в ближайшее время штрафовать водителей за отсутствие знака «Ш» на заднем стекле. В инспекции пояснили, что новые правила вышли недавно, поэтому водителям нужно время. Однако с наступлением зимы за отсутствие знака начнут выписывать штрафы.

За последний год число жителей республики уменьшилось почти на три тысячи, такие данные опубликовал Карелиястат. 1 января 2017 года в Карелии проживало 627,1 тысячи человек, а год назад эта цифра составила 629,9 тысяч. В ведомстве также отметили, что больше всего людей живет в Петрозаводске – 278 тысяч человек.

Новым заместителем главы Карелии по региональной политике стал Владимир Любарский. С 2009 года он работал в Федеральной службе судебных приставов в Москве. Раннее трудился в правоохранительной системе Карелии, служил в республиканском МВД, а также в карельском Управлении службы по контролю за оборотом наркотиков.