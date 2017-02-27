485 долгожителей Петрозаводска отметят 90-, 95- и 100-летний юбилеи в этом году

485 долгожителей Петрозаводска отметили или отметят 90-, 95- или 100-летний юбилеи в этом году. В их числе десять долгожителей, которые отметят 100-летний юбилей, и шесть, которые уже перешагнули вековой рубеж. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Только в феврале представители управления социальной защиты администрации поздравили с юбилейными датами 30 долгожителей.

Так, 17 февраля поздравления с 90-летним юбилеем принимала коренная петрозаводчанка Тамара Григорьевна Акулкина.

Более 45 лет Тамара Григорьевна трудилась на Онежском тракторном заводе, награждена почетными званиями «Ветеран завода» и «Ветеран труда». Супруг Тамары Григорьевны Александр Степанович Акулкин также работал на ОТЗ. В годы Великой Отечественной войны защищал блокадный Ленинград, был артиллеристом на Дороге жизни, награжден боевыми наградами (ушел из жизни в 1991 году). Супруги Акулкины воспитали 8 детей, и в 1957 году семье была вручена Медаль материнства. Семейную династию работников ОТЗ продолжили дочь и два сына. У Тамары Григорьевны 6 внуков, 4 правнука и 2 праправнука.