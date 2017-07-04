4 июля: главное за день

Общественники нашли подпольные цеха в наркологическом диспансере Карелии. Организация уклоняется от уплаты налогов посредством выплаты «серых зарплат» и кормит пациентов просроченными продуктами, которые получает от магазинов в обмен на изготовленную в подпольных цехах продукцию, рассказал председатель общественной организации «Общественность против коррупции» Антон Антонен. Артур Парфенчиков поручил разобраться в ситуации.

Около двух тысяч жителей Карелии уже пользуются банковскими картами платежной системы «Мир». Бюджетников, которые только устроились на работу, начали переводить на карты недавно созданной российской платежной системы с 1 июля этого года, остальным работающим в этой сфере выдадут новые карты до июля следующего года.

В Соломенном на фундаменте старого детского сада собираются построить церковь. Здесь появится духовно-просветительский центр старообрядческой общины. Место будущего старообрядческого храма освятили сегодня. Для этого в Карелию приехал глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

Стройка перинатального центра в Петрозаводске ведется без выходных, но пока отстает от графика. Как сделать так, чтобы и работы в срок окончить, и объект получить качественный, Артур Парфенчиков обсуждал с подрядчиками и членами правительства на совещании, которое провели прямо на стройплощадке.

Необычное ДТП произошло накануне вечером на подъезде к Петрозаводску. Столкнулись Toyota Hiace и Kia Sorento. По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель японского микроавтобуса столкнулся с корейским внедорожником. Водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения, однако мужчина утверждал, что употребил спиртное после аварии.