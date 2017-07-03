4 июля: главное за день

Понедельник отличался крайней криминальной насыщенностью. Судите сами: подросток украл 12 килограммов сыра из магазина в Петрозаводске; двое жителей Беломорска попались на взятке за оформление прав; женщина украла все цветы с клумбы возле бара в столице Карелии. А еще пожарные спасли увязшую в канаве собаку на окраине Петрозаводска.

Последний случай относится скорее к разряду происшествий, а не криминалу. Однако и здесь были задействованы сотрудники силовых структур. Если резюмировать, количества правонарушений хотелось бы поменьше, а качественно — пусть это будут самые серьезные проступки, хотя бы в течение нескольких ближайших месяцев.

Министр строительства Карелии сообщил, что в ряде районов республики не выполняются запланированные показатели по расселению аварийного жилья. Между тем, Фонд содействия реформированию ЖКХ штрафные санкции за невыполнение программы в объеме 57,8 миллионов рублей с республики снял. Справедливости ради следует отметить, что в 2016 году объем ввода жилья по программе переселения из аварийного жилищного фонда вырос в 8 раз.

Врио главы Карелии в интервью газете «Известия» рассказал о своем видении проблем поддержки малообеспеченных слоев населения.