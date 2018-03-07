Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 7 марта

— Петрозаводские лечебные заведения получили новое дорогостоящее оборудование. — Рыбовод собирается превращать отходы в рыбий жир. Восьмое марта на «Квартирнике у Орловой». Как провели праздник в честь сильных и мудрых женщин.

Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 6 марта

Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 6 марта

 

Общество   /   
Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
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