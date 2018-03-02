Приемы граждан в избирательном штабе Владимира Путина в Петрозаводске проходят каждый день. Более ста человек уже пришли сюда, чтобы задать вопросы и рассказать о своей проблеме. Здесь же общаются с гражданами доверенные лица кандидата в президенты России — Наталья Вавилова и Анатолий Воронин.

— Я провожу встречи несколько раз в неделю, — рассказал Анатолий Воронин. — Примерно по 30 минут получается на каждого человека. Стараюсь выслушать. Граждане приходят посоветоваться, рассказать о своих проблемах, но иногда видно, что людям просто хочется поговорить.

Анатолий Воронин вспоминает пенсионера, который пришел с необычным предложением. Мужчина, чей трудовой стаж составляет десятки лет, считает, что в России слишком много выходных дней и праздников. «Стране некогда работать. Как же мы хотим ее развивать?», — спросил посетитель.

— Часто люди хотят обязательно передать что-то президенту, — отмечает Анатолий Воронин. — Это и слова поддержки, и вопросы, с которыми они пришли. Им нужно, чтобы эта информация дошла до президента.

Всю информацию, которую дают граждане, приходя на приемы в штаб, кропотливо собирают в одной базе. Часто прямо на приеме дают совет – в какую инстанцию или общественную организацию можно обратиться, чтобы найти выход из проблемной ситуации.

— Некоторые люди очень серьезно готовятся ко встрече. Приносят письма по несколько страниц, — говорит Анатолий Воронин. — Один мужчина даже пришел с таблицами. В них шла речь о транспортном налоге.

Были вопросы и о налоговой системе, и о землепользовании, и о правилах наследования.

— Словом, это достаточно широкий круг вопросов — очень разных, очень жизненных. Это то, что волнует людей. Для меня это очень важно. Доверенное лицо — это не какой-то формальный статус. Мне удается пообщаться с большим числом людей. С теми, с кем в обычных условиях я вряд ли бы встретился. В процессе общения начинаешь лучше понимать многие проблемы.

Честь и ответственность

Ответственность за то, как пройдет прием и с каким настроем из избирательного штаба уйдет посетитель, ложится лично на принимающего.

— Быть доверенным лицом кандидата в президенты для меня — высокая честь. Я поддерживаю нашего кандидата на протяжении всех лет, начиная с первых выборов в 2000 году. И, конечно, это высокая ответственность, — говорит Анатолий Воронин.

Помимо общения с людьми доверенные лица, участвуют в дискуссиях, дебатах. По словам Анатолия Воронина, во всем этом ни на секунду нельзя забыть, что ты представляешь кандидата и действующего президента.

— Здесь очень важно подбирать правильные слова, не поддаваться эмоциям. Что прекрасно делает наш президент. Он умеет хорошо ответить, держит себя в руках, умеет уйти от глупых вопросов, которые, к сожалению, тоже бывают. В этом смысле многим из нас есть, чему у него поучиться, — считает доверенное лицо президента.

По словам Анатолия Воронина, главная миссия доверенного лица – это точно донести позицию и планы кандидата в президенты населению. Во-вторых, нужно сплотить людей вокруг кандидата, чтобы те, кто его поддерживают, пришли на выборы.

— Очень важно, особенно среди молодежи, создавать традицию приходить на выборы. Нынешние школьники, молодежь через 15-20 лет станут основными, кто пойдет или не пойдет на избирательные участки. Сегодня нужно сделать так, чтобы каждый человек понимал, что участие в выборах – это реальное участие в управлении страной, — считает Анатолий Воронин.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Предвыборная работа ведется и в петрозаводских штабах других кандидатов в президенты России. Как рассказал координатор штаба Ксении Собчак Иван Орлов, в последние морозные дни раздачу агитационных материалов приостановили – пожалели активистов. Ранее, за неделю, раздали 30 тысяч газет. Сейчас записывают желающих стать наблюдателем в день выборов. Зарегистрироваться можно через сайт кандидата. По словам Ивана Орлова, интересующихся электронной регистрацией достаточно много. Обучение наблюдателей начнут за неделю до выборов.

Координатор штаба Владимира Жириновского Евгений Беседный рассказал, что из Москвы в карельский штаб прислали много литературы, стикеры, плакаты, оплаченные из фонда кандидата. Сейчас материалы распространяют по всей республике. Работают активисты, но в конце недели к распространению подключат коммерческую компанию. В штабе кандидата также формируют списки наблюдателей. Доверенные лица Владимира Жириновского, которых в Карелии трое, участвуют в дебатах. Задача набрать минимум 10 волонтеров в каждом районе пока выполнена не полностью: не во всех нашлось столько активистов. Прием граждан в штабе кандидата Жириновского в Петрозаводске ведут ежедневно с 10:00 до 18:00. По словам Евгения Беседного, люди приходят охотно.