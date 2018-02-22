Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 22 февраля

Глава региона встретился с кадетами и поздравил с 23 февраля ветеранов, «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов» отметил юбилей, а мужчин в Карелии подсчитали: картина дня глазами тележурналистов.

 

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Анастасия Крыжановская
Анастасия Крыжановская
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром