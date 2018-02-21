Сбором и вывозом мусора в Карелии займется «Автоспецтранс»

Региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами стало ООО «Автоспецтранс». Фирма ответственна за сбор, обработку, утилизацию мусора, а также за ликвидацию незаконных свалок, пишет Минстрой Карелии.

С 2017 по 2019 годы в России внедряется новая система обращения с отходами, призванная принципиально изменить этот механизм и повысить эффективность работы. Контролировать деятельность «Автоспецтранса» будет Министерство строительства, ЖКХ и энергетики нашей республики.

— Сейчас региональный оператор занимается подготовительной работой. После утверждения тарифа он заключит договоры с профильными организациями на территории муниципалитетов, — сказано в официальном пресс-релизе Минстроя.

«Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Карелии ведется в соответствии с федеральным законом , по такой схеме работают уже многие регионы. Цель нового механизма – решить накопившиеся в муниципалитетах проблемы . Учитывая постоянные жалобы жителей, мы видим, что их немало, в том числе, это многочисленные стихийные свалки мусора», — подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев.

Отметим, что сбор и вывоз отходов исключены из перечня услуг по содержанию общего имущества домов. Услуга стала коммунальной. Тарифы в этой сфере регулируются государством. Переход на новую систему планируется завершить к началу 2019 года.