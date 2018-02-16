Новостройки для переселенцев из аварийного жилья проконтролируют в Карелии

Все дома, построенные для переселенцев из аварийного жилья, вновь проверят на качество, сообщает пресс-служба правительства.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова возведенное жилье обследуют специалисты Минстроя совместно с органами местного самоуправления.

Первые выездные проверки провел замминистра Игорь Кривоносов. Совместно с представителями Минстроя, местных администраций он посетил новостройки в Олонецком, Суоярвском и Лахденпохском районах.

Обследовании коснется всех 130 многоквартирных домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья начиная с 2011 года. Все замечания фиксируются, одновременно разрабатываются дорожные карты по устранению выявленных строительных дефектов готовых домов. Анализом и обобщением данных занимается специальная комиссия в Минстрое.

Вопросу подготовительной работы муниципалитетов, в том числе уточнению всех замечаний жителей, был посвящен и селектор, который провел Игорь Кривоносов. По его словам, в уже проверенных домах в основном имеются незначительные недочеты. Однако в ряде новостроек выявлены серьезные нарушения, в числе которых конструктивные недостатки, отсутствие дренажей. Устранение будет проводиться либо за счет застройщика, либо за счет муниципалитетов.

— К вопросу необходимо подойти комплексно, проверки не должны быть формальными, необходимо изучить каждую жалобу, зайти в каждую квартиру. Важно тщательно обследовать дома, пока сохраняются гарантийные сроки строительства на определенный срок. Вопрос качества жилья взят на особый контроль, — отметил замминистра, обращаясь к главам местных администраций.

Еще один вопрос, поднятый на селекторе, коснулся проводимой муниципалитетами работы по поиску жилых помещений на вторичном рынке для переселенцев из аварийного жилья. Речь идет о жителях тех домов, которые оказались в числе «выпавших» квадратных метров. Переехать люди должны в этом году. В связи с этим одна из главных задач органов местного самоуправления — мониторинг имеющегося жилья. Однако не везде эта работа ведется должным образом, в ряде районов местные власти плохо мониторят жилой фонд.

— По каждому конкретному случаю, по каждой конкретной квартире нужно разговаривать с человеком или с юридическим лицом, которое реализует эту квартиру. Это нужно делать оперативно, — подчеркнул Игорь Кривоносов.

Плотно взаимодействовать, по мнению замминистра строительства, необходимо в первую очередь с населением. Зачастую люди изъявляют желание переехать в Петрозаводск и подобрать варианты в столице Карелии для жителей проще. Эту работу Игорь Кривоносов поручил завершить до 28 февраля.