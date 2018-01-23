61 лечебное заведение подключили к «быстрому» интернету

В 2017 году в рамках госконтракта «Ростелеком» подключил к оптоволокну 61 лечебно-профилактическое учреждение, в их числе на расстоянии более ста километров от райцентра.

Например, больница в поселке Боровой находится в 140 км от административного центра в поселке Калевала; амбулатория в селе Ругозеро — в 110 км от поселка Муезерский; станция скорой медицинской помощи села Великая Губа — в 110 км от города Медвежьегорска.

Для реализации проекта связисты проложили более 31 км оптических коммуникаций. Таким образом, участковые больницы, врачебные амбулатории, районные больницы и поликлиники, вошедшие в федеральный проект, могут пользоваться интернетом со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

«Реализация проекта проходила в сжатые сроки — 6 недель. В этом году нам предстоит подключить 11 объектов, требующих для этого большого объема строительных работ, — прокомментировал директор Карельского филиала «Ростелеком» Александр Левашев. — Созданная инфраструктура позволит специалистам применять современные технологии для оказания медицинской помощи, при необходимости в режиме онлайн проводить консультации с коллегами из федеральных и региональных медицинских организаций, а пациенты могут воспользоваться возможностями электронной регистратуры».