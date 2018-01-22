Общественных наблюдателей для участия в президентских выборах ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут добровольцев, которые возьмут на себя функции общественных наблюдателей на президентских выборах в марте этого года. Общественники будут следить за законностью выполнения избирательных процедур во время избирательной кампании и непосредственно в день голосования. В случае сомнений в правовой чистоте действий организаторов и участников они смогут предать огласке тревожную информацию, пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Добровольцев будет готовить Общественная палата Карелии. Желающим стать общественным наблюдателем нужно помнить, что:

— это именно общественная работа, добровольная и неоплачиваемая;

— гражданин сам решает, какой объём работы он готов взять на себя. Кто-то сможет в течение всего периода избирательной кампании отслеживать события, связанные с ней. Те, у кого сил для столь длительного предвыборного «забега» не хватит, смогут включиться в процесс наблюдения непосредственно в день голосования;

— любой участник проекта, склонный к аналитической работе, получит возможность участвовать в подготовке обобщающих материалов по результатам наблюдения. Итоговый доклад Общественной палаты Карелии будет готовить группа мониторинга, в состав экспертов которой могут войти все желающие.

Кандидаты на роль общественных наблюдателей в Петрозаводске должны заполнить анкету и до 1 февраля принесли ее по адресу: пр.Ленина, д.2, каб.414. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 71-33-74 (контактное лицо – Малеева Жанна Феликсовна). Анкету можно найти на официальном сайте мэрии Петрозаводска.