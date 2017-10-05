370 килограммов подозрительного мяса арестовал Роспотребнадзор в Карелии

Роспотребнадзор Карелии опубликовал результаты мониторинга за качеством мяса и мясопродуктов. За 9 месяцев 2017 года сотрудники провели проверки 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Нарушения санитарного законодательства установлены в 30 объектах. Основные нарушения: неправильные условия хранения мяса, отсутствие ярлыков и сопроводительных документов и нарушение товарного соседства.

По результатам исследования все пробы соответствовали требованиям по содержанию белка, жира, нитрита натрия. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, радионуклидов не выявлено. 6,5% проб не соответствовали нормам по микробиологическим показателям

В итоге Роспопотребнадзор арестовал 87 партий мяса и мясопродуктов в количестве 242 килограммов и 29 партий птицы в количестве 131 килограмма. 28 предпринимателей получили штрафы на общую сумму 161 тысяча рублей.