370 бездомных собак отловят в Петрозаводске до конца года

Мэрия Петрозаводска заключила с муниципальным предприятием «Автоспецтранс» контракт, согласно которому оно должно отловить 370 бродячих собак до конца года. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Информация о планируемых датах и местах отлова, а также фотографии отловленных животных будут размещать на сайте подрядчика. Собак разместят на Вытегорском шоссе, 82. Для надзора за бездомными собаками предприятие закупило сканер и 100 электронных чипов.

Доступ на территорию «Автоспецтранса» лицам, желающим забрать отловленное животное, представляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефону 57-18-89.