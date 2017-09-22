Дорожные рабочие укладывают асфальт в дождь в Петрозаводске

Как долго продержится такой асфальт — неизвестно.

Моросящий дождь не стал препятствием для рабочих, которые сегодня укладывали новый асфальт во дворе дома № 63 на проспекте А. Невского. Наш корреспондент Александр Батов оказался свидетелем такого ремонта.

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
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