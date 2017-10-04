35 пожаров произошло в лесах Карелии за пять месяцев

Всего за пожароопасный сезон 2017 года в Карелии было зарегистрировано 35 лесных пожаров. Леса горели на площади 92,5 гектара. Пожары ликвидировались в день обнаружения. Пожароопасный сезон закончился 30 сентября. Соответствующий приказ подписал министр по природопользованию и экологии республики Алексей Щепин.

Пожароопасный сезон начался в лесах Карелии с 21 апреля. Для тушения возгороаний в республике была создана общая группировка сил и средств пожаротушения — 3043 человека и 1184 единицы техники.

Специалисты «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов» оказывали также помощь в тушении лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе.

В республике действует круглосуточный бесплатный телефон прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, по которому любой человек в любое время суток может сообщить об обнаруженном лесном пожаре или нарушениях природоохранного законодательства.