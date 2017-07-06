Былинный сквер и Аллея Надежды появились в Петрозаводске

Сквер в районе дома № 47 по улице Ригачина получил наименование Сквер Трикотажной фабрики. В районе прилегания Полигонного проезда к Стрелковому проезду в Университетском городке находится Хвойный парк, а от проспекта Карла Маркса до улицы Свердлова вдоль улицы Кирова проходит Аллея Памяти.