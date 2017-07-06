Былинный сквер и Аллея Надежды появились в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии дополнила список зеленых зон города новыми названиями.

Действующий Перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории Петрозаводского городского округа дополнен новыми названиями. Соответствующее постановление подписала глава города Ирина Мирошник.

Так, сквер между рекой Неглинкой и Студенческим переулком получил название Владимирка. От улицы Ключевой до улицы Кемской вдоль улицы Петрова пролегает Аллея Надежды. Между Онежским озером и участком улицы Федосовой от дома № 48 до дома № 50 расположился Былинный сквер.

Сквер в районе дома № 47 по улице Ригачина получил наименование Сквер Трикотажной фабрики. В районе прилегания Полигонного проезда к Стрелковому проезду в Университетском городке находится Хвойный парк, а от проспекта Карла Маркса до улицы Свердлова вдоль улицы Кирова проходит Аллея Памяти.

 

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