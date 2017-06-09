Мэрия Петрозаводска просит жителей соблюдать закон о митингах и пикетах

Администрация Петрозаводского городского округа обращает внимание организаторов публичных мероприятий на необходимость соблюдать закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях пикетированиях» и вовремя подавать уведомления, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Также городские власти напоминают, что за нарушения закона организаторы публичного мероприятия могут понести административную ответственность.