Мэрия Петрозаводска просит жителей соблюдать закон о митингах и пикетах

Администрация города напоминает, что за нарушение порядка проведения публичных мероприятий предусмотрена административная ответственность.

Администрация Петрозаводского городского округа обращает внимание организаторов публичных мероприятий на необходимость соблюдать закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях пикетированиях» и вовремя подавать уведомления, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Также городские власти напоминают, что за нарушения закона организаторы публичного мероприятия могут понести административную ответственность.

 

Общество   /   
Абзац
  • Андрей Оборин

    Конституция России не предусматривает такой «ответственности».