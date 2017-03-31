Больше 400 проектов благоустройства претендуют на победу в конкурсе

Завершился прием заявок от населения на участие в программе «Комфортная городская среда». Региональные кураторы проекта отметили активность, которую продемонстрировали местные жители.

— Активность, проявленная населением, на этапе подготовки проектной, сметной документации и проведения собраний собственников, говорит о доверии, возникшем между населением и органами власти. 405 адресных проектов претендуют на получение бюджетных средств, — отметил куратор приоритетного проекта заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия Игорь Ширшов.

Во всех 30 муниципальных образованиях, участвующих в проекте, в ближайшие две недели пройдут заседания общественных комиссий, которые выберут дворовые территории, в которых будет сделано благоустройство в этом году.

Кроме того уже сформирован график проведения собраний граждан для общественного обсуждения и отбора наиболее посещаемых территорий общего пользования – парков, центральных улиц, набережных и др. В Петрозаводске такое собрание состоится 5 апреля в 17:00 в администрации города.

Президентский проект «Комфортная городская среда» нацелен на организацию непосредственного участия жителей и экспертного сообщества в определении адресного перечня дворов многоквартирных домов и городских парков, подлежащих благоустройству в 2017 году. Участие в проекте принимают населенные пункты с численностью более тысячи человек.