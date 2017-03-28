Число пациентов, которым оказали высокотехнологичную медпомощь, увеличилось на треть в Карелии

В 2016 году было выдано 2534 направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС, сообщил начальник отдела Фонда обязательного медицинского страхования Павел Терехин на заседании Общественного совета при Минздраве Карелии.

Большая часть направлений – 63% – на госпитализацию в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, остальные – на госпитализацию в клиники за пределами Республики Карелия.

Треть пациентов нуждались в помощи ревматологического профиля, около 28% — в помощи сердечно-сосудистого профиля, а 20% пациентов обратились за помощью в связи с проблемами зрения.

Как отметил Павел Терехин, лучший результат направления прикрепленного населения на оказание высокотехнологичной помощи за счет средств ОМС по итогам 2016 года показали поликлиника № 4 и поликлиника № 1 Петрозаводска.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом более чем на 30% увеличилось количество жителей Карелии, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь за счет полисов ОМС.