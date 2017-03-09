Правительство Карелии собирает предложения от районов по пассажирским перевозкам

Правительство Карелии принимает от муниципальных властей предложения по организации пассажирских перевозок в регионе. Об этом «Республике» сообщил вице-премьер Игорь Ширшов.

— Есть предложения по маршрутам. Есть предложения по существующим рейсам, чтобы сделать их транзитными через ряд городов, расположенных вдоль трассы «Кола». Например, есть маршрут Петрозаводск — Костомукша: автобус заходит в Сегежу, но не заходит в Медвежьегорск. Сейчас прорабатывается вопрос об изменении части рейсов таким образом, чтобы их маршрут проходил через Медгору, — рассказал Игорь Ширшов.

Вице-премьер добавил, что необходимо оценить, насколько будут востребованы у жителей республики изменения в тех или иных маршрутах. Актуальные предложения войдут в конкурсную документацию в качестве приложения к конкретным лотам.

Напомним, что в конце февраля суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Арбитражного суда Карелии, который признал нарушением укрупнение лотов на автобусные пассажирские перевозки. На исполнение судебного решения дается 180 дней. Пока пассажирские перевозки осуществляются по ранее заключенным с транспортными компаниями контрактам.

3 марта временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что дал подчиненным 10 дней на получение судебного решения апелляционного суда и подготовку предложений по организации нового конкурса на пассажирские перевозки. Главными требованиями к перевозчикам должны стать качество транспортных средств и контроль за безопасностью движения.

По итогам состоявшейся 6 марта «прямой линии» руководитель региона также потребовал от муниципалитетов представить предложения по организации перевозок, чтобы маршруты и график движения были максимально удобны для жителей районов.

Подробнее об истории проблемы читайте на нашем сайте в материале «Нерейсовый автобус«.