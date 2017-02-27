Медведев заявил об отсутствии в стране безработицы

По мнению главы правительства, в ближайшее время властям предстоит решить демографические проблемы, способные помешать экономическому росту.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отсутствии в России безработицы и охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как стабильную. Такое заявление глава правительства сделал на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

— Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей, — сказал премьер. Он также подчеркнул, что в ближайшее время властям предстоит преодолеть демографические ограничения, которые в будущем могут препятствовать экономическому развитию страны.

По данным Росстата, численность безработных в России в январе выросла по сравнению с прошлым месяцем на 185 тысяч человек и составила четыре миллиона 228 тысяч человек, или 5,6% экономически активного населения.

 

Общество   /   
Абзац
  • русский мужик

    Из этих двоих кто то один явно врет ! Либо Росстат либо Медведев ! Пусть поборются ‘ и кто победит ‘ тот и прав .

  • Карел

    Не бойся, Дима! Мы ещё держимся!!!!!!!!!!!