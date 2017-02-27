Медведев заявил об отсутствии в стране безработицы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отсутствии в России безработицы и охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как стабильную. Такое заявление глава правительства сделал на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

— Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей, — сказал премьер. Он также подчеркнул, что в ближайшее время властям предстоит преодолеть демографические ограничения, которые в будущем могут препятствовать экономическому развитию страны.

По данным Росстата, численность безработных в России в январе выросла по сравнению с прошлым месяцем на 185 тысяч человек и составила четыре миллиона 228 тысяч человек, или 5,6% экономически активного населения.