Прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Во вторник, 21 февраля, в Петрозаводске будет пасмурно. С утра синоптики обещают небольшой снегопад, который прекратится к вечеру.

Температура воздуха утром -10…-9, днем -10…-8, вечером -13…-10, ночью -14…-13 градусов.